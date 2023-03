An den Finanzmärkten lässt sich derzeit ein Beben feststellen, wie es in dieser Intensität lange nicht mehr zu spüren war. Anlegerinnen und Anleger sorge sich um die Stabilität der Banken und flüchten geradezu panikartig aus den entsprechenden Aktien. Die depressive Stimmung sorgt dafür, dass auch andere Branchen schwer zu kämpfen haben. Doch der Ausverkauf im Bankensektor toppt momentan alles.Ausgelöst wurde jener bekanntlich durch die Pleite von SVB Financial (US78486Q1013). Eine Notfall-Kapitalerhöhung kam hier nicht zustande und ...

