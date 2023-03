Berlin und Woburn, Mass, 14. März 2023 (ots/PRNewswire) -Der Anbieter von Schrift und -Technologie Monotype (https://www.monotype.com/de) stellt ab sofort fünf Premium-Schriftfamilien (https://www.monotype.com/de/unternehmen/press-release/monotype-gewinnt-die-schriftkataloge-milieu-grotesque-und-paulo-goode-f%C3%BCr) aus dem Katalog von Milieu Grotesque und dem aktuellen Schriftkatalog von Paulo Goode zur Verfügung.Das 2010 von den Grafikdesignern Timo Gaessner und Alexander Colby gegründete Unternehmen Milieu Grotesque (https://www.milieugrotesque.com/) wurde ursprünglich als Schriftplattform für Designer ins Leben gerufen. Unter der Leitung von Timo Gaessner und Maiko Gubler entwickelte sich das Unternehmen zu einer hoch angesehenen Foundry mit dem Ruf, langlebige und elegante Schriften zu entwickeln. Zu den fünf Schriftfamilien von Milieu Grotesque gehören: Maison Neue, eine Superfamilie mit 40 Schnitten als minimalistische Hommage an das moderne Design des frühen zwanzigsten Jahrhunderts. Boutique, eine anspruchsvolle serifenlose Schrift, die eine Hommage an das Didone-Skelett ist. Patron, eine serifenlose Schrift, die von zwei ungleichen Schriftdesignern, Günther Gerhard Lange und Roger Excoffon, beeinflusst wurde. Maison, eine einzeilige Grotesk, die mit starren Elementen konstruiert wurde, um ein minimalistisches industrielles Gefühl zu erzeugen und Chapeau, frei inspiriert von einem Brief von Johnny Cash, der auf einer alten IBM-Schreibmaschine geschrieben wurde.Milieu Grotesque-Gründer Timo Gaessner: "Monotype ist das perfekte Zuhause für den Milieu Grotesque-Katalog und wir sind gespannt, was die 'frischen Augen' des Monotype-Studios in Bezug auf technologische und gestalterische Entwicklungen für die Schriften bringen werden."Paulo Goode, der ursprünglich Grafik- und Website-Designer war, kam 2014 zum ersten Mal mit Schriftdesign in Berührung. Seitdem hat er einen reichhaltigen und vielfältigen Schriftkatalog erstellt, der sich hauptsächlich auf Branding-Anwendungen konzentriert. Paulos aktueller Katalog umfasst 42 Schriften, darunter: Audacious, eine selbstbewusste und schrullige Serifenschrif. Cream, eine weiche Serifenschrift, die von Oswald Bruce Coopers gleichnamiger Schrift inspiriert ist und Majesty, eine raffinierte, eingeschnittene Schrift, die von der jahrhundertealten Tradition der gravierten Schriften inspiriert ist.Designer Paulo Goode: "Seit meinem Start in den Bereich Typografie im Jahr 2015 hat Monotype mein Talent gefördert und meine Arbeit aufgewertet. Obwohl ich eine Ein-Mann-Foundry bin, hat Monotype die Qualität und den Wert meiner Arbeit erkannt und meine Schriften 2020 in die Premium Collections aufgenommen. Dass Monotype nun mein Portfolio übernimmt, zieht eine positive Bilanz unter meine ersten sieben Jahre als Schriftdesigner. Und stellt sicher, dass meine Schriften ein dauerhaftes Zuhause haben und auch noch lange nach meinem Tod verfügbar sein werden."Der Paulo Goode-Schriftkatalog wird auch weiterhin über alle Plattformen von Monotype verfügbar sein. Die Milieu Grotesque-Schriften sind als Teil der Monotype Fonts plus-Sammlung über Monotype Fonts erhältlich. Hier stehen mehr als 40.000 Schriften, kombiniert mit dem Fachwissen der weltbekannten Schriftdesigner von Monotype und einer zuverlässigen, sicheren Schriftverwaltung zur Verfügung.Monotype CEO Ninan Chacko: "Mit diesem Schritt sind die Schriften von Milieu Grotesque und Paulo Goode in eine der weltweit größten Schriftbibliotheken aufgenommen. Unter unserer Obhut werden diese erstklassigen Produkte nicht nur weltweit bekannt und stehen Tausenden von Kreativprofis zur Verfügung. Sie werden damit auch kontinuierlich aktualisiert, um die neuesten technologischen Fortschritte und typografischen Trends widerzuspiegeln. Somit ist sichergestellt, dass sie für viele Jahre relevant bleiben."Monotype hat es sich zur Aufgabe gemacht, den weltweit größten Bestand an hochwertigen Schriften zu pflegen und zu verwalten. Das Unternehmen ist ständig auf der Suche nach neuen und historischen Schriftbibliotheken, die durch Vertriebspartnerschaften und Akquisitionen in die Monotype-Familie aufgenommen werden. Bitte kontaktieren Sie uns hier (mailto:acquisitions@monotype.com).Bildmaterial steht unter folgendem Link zum Download bereit. Credits: Milieu Grotesque and Paulo Goode.Über Monotype: Monotype bietet Design, Technologien und Fachkenntnisse, um authentische und eindrucksvolle Markenauftritte zu entwickeln, mit denen Kunden gerne interagieren, egal wann und wo sie der Marke begegnen. Monotype ist eine beim U.S. Patent and Trademark Office eingetragene Marke von Monotype Imaging Inc. und kann in bestimmten anderen Ländern eingetragen sein. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Weitere Informationen unter https://www.monotype.com/de/. 