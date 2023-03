ChipMOS Technologies: die Bullen lauern auf das Kaufsignal!

Long-Setup bei taiwanesischem Dienstleister aus dem Halbleiter-Sektor. ChipMOS Technologies (IMOS) könnte bald durchstarten.Täglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgebergeld.at!

Symbol: IMOS ISIN: US16965P2020

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der von März 2021 bis Oktober 2022 andauernde Kursverfall der Aktie von ChipMOS Technologies überrascht angesichts der Turbulenzen um den Halbleiter-Sektor und um Taiwan wenig. Mit Blick auf das vergangene Halbjahr stellen wir dennoch ein Plus von circa 14 Prozent fest. Den Rücksetzer zum 20er-EMA mit drei Tests der grünen Linie und darüberliegenden Schlusskursen, deutet an, dass es in Kürze nach oben weiter gehen könnte.

Chart vom 14.03.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 23.81 USD





Meine Expertenmeinung zu IMOS

Meinung: ChipMOS Technollogies mit Sitz in Hsinchu im Norden Taiwans bietet End-to-End-Montage- und Testdienstleistungen für führende Fabless-Halbleiterunternehmen, integrierte Gerätehersteller und unabhängige Halbleiter-Foundries, die praktisch alle Endmärkte weltweit bedienen. Nach einer seit Mitte des vergangenen Jahres andauernden Durststrecke meldete das Unternehmen für den Februar erstmals wieder einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr.

Setup

Mögliches Setup: Wir orientieren uns mit Trigger und Stop Loss an den letzten beiden Tageskerzen. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Die nächsten Quartalszahlen gibt es erst am 25. Mai, so dass hier genug Luft für einen schönen Swingtrade ist. Die Risiken auf Grund der Volatilität des Halbleiter-Sektors und wegen des Konfliktes zwischen der Volksrepublik und China sollten uns bewusst sein. Daher sollten wir den Stop Loss konsequent einhalten und im Falle einer positiven Entwicklung regelmäßig nachziehen. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in IMOS.

Veröffentlichungsdatum: 14.03.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.