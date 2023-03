Nachdem die heute um 13:30 Uhr publizierte die Februar-Inflationsrate der USA die Konsensprognosen der Wirtschaftsexperten praktisch exakt traf, behielt Platin seine schon am Vormittag verzeichnete Schwächeneigung unverändert bei und büßte bis in den späten Handel (21:00 Uhr) - 0,9 % auf 987 USD ein.Die heutige nachgebende Tendenz von Platin (TVC:PLATINUM) ist dabei nicht nur angesichts seines in den vorangegangen 4 Tagen in der Spitze sprunghaft verzeichneten Anstiegs um über 8 % von 930 bis auf 1007 plausibel, womit auf Tageschart-Basis auch sofort ...

