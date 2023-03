München (ots) -3. Liga komplett live bei MagentaSport - Der 27. SpieltagDer "ewige" Ronny König vom FSV Zwickau hängt nach 20 Jahren die Fußballschuhe an den Nagel: "Ich hatte eine schöne Zeit... Meine Karriere wird mit einem Klassenerhalt hier beendet." Das Derby gegen Erzgebirge Aue verlor sein Team jedoch mit 0:2. "Das ist schon mega bitter für uns", ärgerte sich Zwickau-Coach Thielemann: "Wir bringen uns durch individuelle Fehler um den Lohn." Sein Gegenüber, Pavel Dotchev, freute sich über den Sieg, aber nicht, weil es ein Derby war: "Für mich zählt nur eins: Klassenerhalt." Das Ziel bei 1860 München war der Aufstieg. Mit dem 1:1 gegen Spitzenreiter Elversberg rückt dieser weiter in die Ferne. Trainer Jacobacci haderte: "Wir wollten es zu gut machen... Vor allem, wenn wir den Ball hatten, hatten wir zu wenige Lösungen nach vorne und waren unpräzise." Elversbergs Trainer Horst Steffen zeigte sich unterdessen zufrieden mit der Leistung seines Teams: "Wir haben hier ein klasse Auswärtsspiel abgeliefert. Dass wir 30 Minuten lang so dominant spielen konnten gegen 1860, das war hervorragend. Bei der Chancenverwertung können wir, wenn es normal läuft, ein besseres Ergebnis rausholen." Der HFC holt gegen Viktoria Köln ein 2:2, weil Kölns Keeper Boll beim 2:1 für die Hallenser der Ball aus den Händen ins Tor geschossen wird. Kein Wunder, dass dieser später über den Schiedsrichter wütete.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen geht es direkt weiter in der 3. Liga und der 2. Hälfte des 27. Spieltags u.a. mit dem Abstiegsduell VfB Oldenburg gegen Borussia Dortmund II - live ab 18.45 Uhr im Einzelspiel oder in der Konferenz.TSV 1860 München - SV Elversberg 1:1Der TSV 1860 München rutscht nach dem 8. sieglosen Spiel in Folge ab auf Platz 9 in der Tabelle und kommt weiterhin nicht in die Spur.TSV 1860-Trainer Maurizio Jacobacci: "Das Spiel hat gezeigt, dass Elversberg verdient an der Tabellenspitze steht. Die haben eine gute Mannschaft und haben uns in den ersten 35 Minuten wirklich das Spiel aufgestempelt. Wir waren da bei jedem Ball immer nur Zweiter... Die Mannschaft hat sich aber sehr gut in das Spiel reingekämpft und kam dann, natürlich glücklicherweise, zum 1:1. Das war auch wichtig für die Moral vor der Halbzeit." Warum es nicht mit dem Sieg geklappt hat: "Die wollten es zu gut machen... Wir standen in der Verteidigung und mit den Sechsern sehr tief und das gab uns keine Bindung zum Spiel. Vor allem, wenn wir den Ball hatten, hatten wir zu wenige Lösungen nach vorne und waren unpräzise." Wie er das Team wieder zusammengebracht hat: "Der Trainer kann schon etwas bewegen, aber am Ende muss es das Team wollen. Das Team muss verstehen, dass man nur durch Teamwork gewisse Erfolge erreichen kann. Ansonsten kämpft jeder als Einzelkämpfer und das ist nicht gut. Das kann man nicht machen."Jesper Verlaat: "Wir wussten von vornherein, was deren Stärke ist... Wir haben uns heute als Mannschaft reingekämpft. Wir haben uns wirklich wieder zurück in die Partie gekämpft. Die Fans haben uns heute wieder Rücken gestärkt. In der 2. Halbzeit hatten wir dann die Überhand... Rein von der 2. Halbzeit kannst du das Ding schon gewinnen."Auch die SV Elversberg kommt aus ihrer Mini-Krise nicht raus und bleibt das 4. Mal in Folge ohne Sieg, bleibt dennoch unangefochtener Spitzenreiter.Elversbergs Trainer Horst Steffen: "Wir haben hier ein Klasse Auswärtsspiel abgeliefert. Dass wir 30 Minuten lang so dominant spielen konnten gegen 1860, das war hervorragend. Bei der Chancenverwertung können wir, wenn es normal läuft, ein besseres Ergebnis rausholen... Ich sehe das Positive daran, aber natürlich dürfen wir unsere Chancen auch wieder rein machen."Nick Woltemade: "Wenn man unsere ersten 35 Minuten anschaut, da geht es kaum besser... Aus der Überlegenheit müssen wir einfach mehr draus machen. Das wir nach dem Standard das Tor bekommen, ist natürlich bitter. Wir ärgern uns schlussendlich, dass wir nur einen Punkt geholt haben, aber trotzdem ist es immer noch ein Punkt bei 1860 München."Für Elversbergs Trainer Horst Steffen ist der neue Mann auf der Bank der Löwen, Maurizio Jacobacci, kein Unbekannter: "Den Namen hatte ich gekannt, weil ich auch damals ein Gespräch hatte in Innsbruck und er ist glaube ich anschließend Trainer dort geworden"FSV Zwickau - Erzgebirge Aue 0:2Der FC Erzgebirge Aue gewinnt das Derby, das 5. Spiel aus den letzten 6, und macht in der Tabelle einen großen Satz nach vorne auf Platz 11.Aues Trainer Pavel Dotchev: "Ich glaube, dass beide Teams sehr engagiert waren und es ein enges Spiel war. Wir mussten viel Geduld haben... Das war für mich ein entscheidender Punkt, dass das Team das gemacht hat... Ich genieße den Moment. Ich freue mich für die Fans und die Mannschaft und die Arbeit, die die leisten. Aber für mich zählt nur eins: Klassenerhalt."Torhüter und Kapitän Martin Männel: "Es gibt heute keinen Matchwinner. Wir haben als Team eine reife, gute Leistung gezeigt. Vor allem auch mit Geduld. Es gibt überhaupt keinen herauszuheben nach diesem Spiel. Darüber sind wir alle froh."Für die Zwickauer bleibt es nach der Niederlage weiterhin bei Rang 18, einen Punkt hinter dem rettenden Ufer.Zwickaus Trainer Ronny Thielemann: "Wir bringen uns durch individuelle Fehler um den Lohn. Ich habe eine richtig gute Leistung meiner Mannschaft gesehen. Wir haben fast alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Man hat auch die Extraklasse von Martin Männel in der 1. Halbzeit gesehen... Wenn wir hier das 1. Tor machen, dann kippt das Spiel in unsere Richtung... Das ist schon mega bitter für uns."Zwickaus verletzter Stürmer Ronny König gab in der Halbzeitpause sein Karriereende bekannt: "Ich hatte eine schöne Zeit. Ich hatte 20 schöne Jahre im Fußball, aber irgendwann ist auch mal Schluss... Meine Karriere wird mit einem Klassenerhalt hier beendet." Aber auch nach seinem Karriereende würde er gerne in Zwickau bleiben: "Ja, auf jeden Fall. Ich fühle mich wohl hier in Zwickau. Ich hatte hier 7 tolle Jahre als Profi. Das streicht man nicht einfach weg."Rot-Weiss Essen - VfL Osnabrück 1:1In der 2. Halbzeit hat das Spiel an Fahrt aufgenommen. Osnabrück nimmt einen Punkt mit und kann sich damit, zumindest bis morgen Abend auf den 3. Tabellenplatz schieben. Essen hat noch etwas Abstand auf die Abstiegsplätze. Sie nehmen zwar nur einen Punkt mit, aber können zumindest spielerisch überzeugen.Essens Trainer Christopher Dabrowski: "Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit ein fantastisches Spiel gemacht. Ich denke, wir haben nach vorne gespielt, wir haben viele Chancen gehabt und am Ende, glaube ich, ist es ein schmeichelhafter Punkt für die Osnabrücker. Aber der Auftritt stimmt mich sehr optimistisch, auch im Hinblick auf das nächste Spiel wieder."Osnabrücks Trainer Schweinsteiger: "Im Endeffekt muss man sehr viele Standards verteidigen. Sehr viele lange Einwürfe, viele Blocks in der Box, viel herum Geschubse in der Box." Schweinsteiger sieht bei seiner Mannschaft weiterhin eine positive Entwicklung: "Wir haben daraus gelernt, aus Bayreuth einen Punkt mitzunehmen, dann, wenn es eng ist."SV Meppen - SC Verl 1:3Nach einer Stunde kann Nicolas Sessa mit seinem zweiten Tor die Partie für den SC Verl entscheiden. In Überzahl hatte Meppen nur noch die Möglichkeit zur Ergebniskosmetik. Damit setzt sich die Mannschaft von Mitch Kniat im Tabellenmittefeld fest. Meppen könnte hingegen durch die Niederlage auf den letzten Tabellenplatz abrutschen, wenn der VfB Oldenburg morgen im Kellerduell gegen Borussia Dortmund II gewinnt.Meppens Trainer Ernst Middendorp: "Dann erstarrt man mehr oder weniger und das hat man dann insbesondere in der ersten Halbzeit gesehen, nachher mit der roten Karte, dann muss man sagen, wird es sehr, sehr schwierig."Für Verls Trainer Mitch Kniat war die rote Karte nicht das Entscheidende: "Wir haben es dann davor auch gegen elf Mann richtig gut gemacht, haben wieder die Räume bespielt, die wir uns vorher ausgemalt haben. Das heißt den Flügel rechts und links. Wir wollten nicht übers Zentrum kommen, weil da sind sie, wie gesagt, sehr kompakt und in meinen Augen hat es gut funktioniert."Hallescher FC - Viktoria KölnKöln kommt zweimal gegen den Halleschen FC zurück und schießt kurz vor Schluss den Ausgleich zum 2:2. Besonders das 1:2 ist bitter, denn Torwart Ben Voll ist mit beiden Händen am Ball, als dieser ihm aus der Hand geschossen wird.HFC-Trainer Sreto Ristic ist zufrieden mit dem Ergebnis: "Ich glaube, das war ein hoch intensives Spiel mitten in der englischen Woche. Ich glaube, dass wir wirklich alles rausgehauen haben, vor allem in der ersten Halbzeit waren wir, glaube ich, richtig gut im Spiel, hatten einige gute Möglichkeiten."Halles Tunay Deniz war in den vergangenen 3 Spielen an einem Tor beteiligt: "Ich habe einfach den Zug zum Tor und ich möchte einfach Tore schießen. Das macht mir wirklich richtig Spaß. Ich habe, glaube ich, den Zug auch immer in die Box zu gehen und da werde ich dann heute heute mal belohnt, dass ich da schön abstauben kann." Das es hinten nicht zu drei Punkten reicht ärgert ihn trotz der eigenen Leistung sehr: "Ganz, ganz bitter auf jeden Fall. Also wir wollten auf jeden Fall hier zu Hause den Dreier landen, aber ich glaube, am Ende hat man auch gesehen, dass uns ein bisschen auch die Kräfte gefehlt haben."Kölns Trainer Olaf Janßen ist nicht zufrieden damit, wie seine Mannschaft spielt: "Also, wenn man ehrlich zum Spiel ist, sind wir halt in den letzten Wochen nicht so mit dem Ball unterwegs gewesen, wie wir uns das alle wünschen. Und das war eigentlich auch das Ziel von uns, dass Leute, die dem Spiel und uns beim Fußballspielen zugucken, dass die sehen, was wir vorhaben." Die Mentalität der Mannschaft nach dem 1:2-Rückstand gefällt ihm jedoch: "Einfach diese Haltung niemals aufzugeben, egal was da im Spiel auf uns wartet. Auch wenn es dann, wie in dem Fall vielleicht eine Fehlentscheidung ist, aber das gehört ist Teil des Spiels, gehört dazu und wichtig ist, wie man damit umgeht."Kölns Torwart Ben Voll über das Verhalten des Schiedsrichters nach dem 1:2: "Er muss eine Entscheidung treffen und er sieht es nicht. Das ist auch okay. Dann ist das so, Fehler gehören leider dazu. Aber ich verstehe nicht, wie man da in der Situation mit mir nicht reden kann. Wie man in der Situation überhaupt nichts sagen kann, mich einfach nur anzuschauen, mir nicht zu antworten, überhaupt nichts zu sagen. Das finde ich bisschen schwierig."Die 3. Liga komplett live bei MagentaSportDer 27.SpieltagMittwoch, 15.03.2023Ab 18.45 