Eine top Technologie-Aktie zu gerade einmal etwas mehr als den Buchwert, einer Dividendenrendite von 4,5 Prozent und einem einstelligen KGV: Dem Waferhersteller Siltronic müssten die Investorenherzen eigentlich nur so zufliegen. Tatsächlich aber notiert die MDAX-Aktie mit knapp 70 Euro weit unter früheren Höchstkursen. Größtes Problem des Kapitalmarkts ist derzeit klar der schwache Ausblick für das ...

