Aber 13,6 % Umsatzplus 2022 lagen etwas unter den Schätzungen der Analysten. Gleiches gilt für den Gewinnausweis von 6,77 Mrd. €. Insgesamt verzeichnet PORSCHE gleichwohl Rekordzahlen. Auf den Ausblick kommt es aber an. Und hier zeichnet sich das nächste Rekordjahr ab. CEO Blume avisiert am oberen Ende über 11 % Umsatzplus bei gemittelt 18 % Marge wie 2022. Somit stehen die Chancen auf erneutes zweistelliges Wachstum im besten Fall gar nicht so schlecht. Auf lange Sicht soll die Rendite auf über 20 % steigen. Insgesamt liegt der Ausblick rd. 3 % über den Konsensschätzungen, die nun entsprechend erhöht werden müssen. KGV 19 ist die Story locker wert, zumal FERRARI hier auf rd. 39 kommt. MORGAN STANLEY, JEFFERIES und BERNSTEIN reagieren dennoch wenig begeistert mit Zielen von 90, 95 und 85 €. Viel Euphorie steckt nicht im Kurs. Unter 100 € sind Käufe somit akzeptabel.



