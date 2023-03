DJ MÄRKTE ASIEN/Breite Erholung im Sog der Wall Street

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien machen am Mittwoch einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett, nachdem sich die US-Börsen am Vortag kräftig erholt haben. An der Wall Street stützten nachlassende Zinsängste die Kurse. Die am Dienstag veröffentlichten Verbraucherpreise hatten gezeigt, dass sich der Preisauftrieb im Februar erwartungsgemäß verlangsamt hatte. Anleger spekulierten darauf, dass die Inflationsdaten gemeinsam mit der Sorge um die Stabilität des Finanzsystems die US-Notenbank dazu veranlassen könnten, bei ihren Zinserhöhungen langsamer vorzugehen.

In Schanghai legt der Composite-Index um 0,7 Prozent zu. Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion in China sind in den Monaten Januar und Februar deutlicher gestiegen und zeugen damit von einer Wiederbelebung der heimischen Wirtschaft nach der Aufhebung der Pandemiebeschränkungen. Volkswirte hatten aber in beiden Fällen mit einem deutlicheren Anstieg gerechnet. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gewinnt 1,3 Prozent. Technologiewerte verzeichnen im Windschatten der US-Pendants überdurchschnittliche Kursgewinne. Unter anderem legen Baidu um 4,3 Prozent zu und Netease um 3,4 Prozent.

In Australien schloss der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 0,9 Prozent. Im südkoreanischen Seoul tendiert der Kospi 1 Prozent höher. Beide Länder dürften von einer Erholung der chinesischen Wirtschaft überdurchschnittlich profitieren.

In Tokio hat der Nikkei-225-Index anfängliche Gewinne abgegeben und notiert kaum verändert. Gefragt sind Finanzwerte, nachdem die Sorge um den US-Bankensektor nachgelassen hat. Mitsubishi UFJ verteuern sich um 5 Prozent und Dai-ichi Life um 2,1 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.068,90 +0,9% +0,4% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.210,19 -0,0% +6,7% 07:00 Kospi (Seoul) 2.372,20 +1,0% +6,1% 07:00 Schanghai-Comp. 3.267,77 +0,7% +5,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.492,80 +1,3% -0,5% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.165,93 +1,2% -3,7% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.404,71 +0,8% -4,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:50 % YTD EUR/USD 1,0739 +0,1% 1,0732 1,0682 +0,3% EUR/JPY 144,49 +0,3% 144,06 142,69 +2,9% EUR/GBP 0,8834 +0,1% 0,8829 0,8790 -0,2% GBP/USD 1,2155 -0,0% 1,2156 1,2154 +0,5% USD/JPY 134,52 +0,2% 134,24 133,57 +2,6% USD/KRW 1.302,80 +0,1% 1.302,07 1.312,72 +3,2% USD/CNY 6,8853 +0,2% 6,8715 6,8724 -0,2% USD/CNH 6,8862 +0,0% 6,8839 6,8735 -0,6% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8484 7,8447 +0,5% AUD/USD 0,6684 -0,0% 0,6687 0,6667 -1,9% NZD/USD 0,6219 -0,2% 0,6233 0,6227 -2,1% Bitcoin BTC/USD 24.878,58 +0,3% 24.803,72 24.305,59 +49,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,21 71,33 +1,2% +0,88 -10,3% Brent/ICE 78,33 77,45 +1,1% +0,88 -8,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.900,18 1.904,23 -0,2% -4,05 +4,2% Silber (Spot) 21,74 21,69 +0,2% +0,05 -9,3% Platin (Spot) 986,90 986,70 +0,0% +0,20 -7,6% Kupfer-Future 4,02 4,01 +0,3% +0,01 +5,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

