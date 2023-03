© Foto: Tom Kirkpatrick - BMW AG



Gut geplant in den Tag. Mit dem w:o-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Deutschland: K+S, Jahreszahlen (10:00 Uhr, Bilanz-Pk, 13:00 Uhr, Analystenkonferenz)

07:00 Uhr, Deutschland: Eon, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 Uhr, Deutschland: Lanxess, Jahreszahlen (9:00 Uhr, Bilanz-Pk)

07:30 Uhr, Deutschland: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11:00 Uhr, Bilanz-Pk)

07:30 Uhr, Deutschland: BMW, Jahreszahlen (8:30 Uhr, Bilanz-Pk)

07:30 Uhr, Spanien: Inditex, Jahreszahlen

08:00 Uhr, Deutschland: OHB, Bilanz-Pk, Bremen

08:00 Uhr, Schweden: Hennes & Mauritz, Q1-Umsatz

08:00 Uhr, Großbritannien: Prudential, Jahreszahlen

10:00 Uhr, Deutschland: Volkswagen-Kernmarke VW Pkw, Jahreszahlen 2022

17:30 Uhr, Deutschland: Volkswagen, For the People (Online-Veranstaltung), Termin mit Thomas Schäfer, CEO Marke Volkswagen Pkw, Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb und Marketing, Kai Grünitz, Vorstand für Technische Entwicklung, und Andreas Mindt, Head of Design

22:00 Uhr, Deutschland: Morphosys, Jahreszahlen

22:00 Uhr, USA: Adobe, Q1-Zahlen

Tipp der Woche I: Die neue Smart Investor-Ausgabe ist da! Holen Sie sich die 17seitige Leseprobe der Smart Investor-Ausgabe März 2023! Hier kostenlos (!) herunterladen! Highlights: Profitieren Sie von Dividenenauschüttungen! Finden Sie jetzt heraus, welche Dividenden-Strategie zu Ihnen passt! Außerdem in der kostenlosen Ausgabe: alles zur De-Dollarisierung, zum Anleihenmarkt und zur Staatsbürgerschaft per Investment.

Konjunkturdaten

03:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 02/23

03:00 Uhr, China: Industrieproduktion 02/23

08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 02/23

08:00 Uhr, EU: Acea, Neuzulassung von Bussen 2022

08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 02/23

10:30 Uhr, Deutschland: ifo-Konjunkturprognose

11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 01/23

13:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 02/23

13:30 Uhr, USA: Empire State Index 03/23

13:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 02/23

15:00 Uhr, USA: NAHB-Index 03/23

15:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Tipp der Woche ll: Neuer, kostenloser Report "Die neuen Megatrends" von Dr. Dennis Riedl! Hier herunterladen. Es entstehen Ihnen keine weiteren Kosten!

Im Report erklärt Ihnen Dr. Dennis Riedl welche Megatrends die Aktienmärkte beherrschen werden. Welche Megatrends das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollten, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor!







Bleiben Sie mit wallstreet:online informiert!

Ihre wallstreet:online Zentralredaktion aus Berlin