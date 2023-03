Die Österreichische Post hat das Jahr 2022 mit einem stabilen Umsatz in Höhe von 2.522,0 Mio Euro (2021: 2.519,6 Mio. Euro) abgeschlossen. Das EBITDA blieb ebenso stabil bei 372,7 Mio Euro (2021: 370,4 Mio. Euro) und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) reduzierte sich um 8,0 Prozent auf 188,4 Mio Euro. Das Periodenergebnis der Österreichischen Post ging in der Berichtsperiode um 19,1 Prozent auf 128,1 Mio. Euro zurück. Es soll eine Dividende in Höhe von 1,75 Euro (für 2021: 1,9 Euro) je Aktie vorgeschlagen werden. Für 2023 peilt das Unternehmen, basierend auf dem Konzernumsatz 2022 von 2,5 Mrd. Euro, ein Wachstum im unteren bis mittleren einstelligen Bereich an. Trotz dem erwarteten Kostenauftrieb durch die fortlaufende Inflation soll mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...