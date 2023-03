Dabei ließ sich daran durchaus zweifeln, las man die Ergebnisse der Bundesstatistiker: Für Februar geben sie ein Plus von 8,9 % im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Allerdings: Dies ist der 5. Rückgang gegenüber einem Vorjahreszeitraum in Folge; im Januar 2023 hatten sich die Entgelte des Großhandels noch um 10,6 % erhöht, im Dezember 2022 um 12,8 %. Hauptsächlich sind die Preissteigerungen auf Verteuerungen bei Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren zurückzuführen. Im Vergleich zum Januar 2023 kam im Februar nur ein leichter Preis-Zuwachs von 0,1 % zustande.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken