FRANKFURT (Dow Jones)--Ein starkes viertes Quartal hat dem Versicherungskonzern Talanx zu einem Rekordgewinn im vergangenen Jahr verholfen. Das geht aus den vollständigen Zahlen für das vergangene Jahr hervor, in dem das MDAX-Unternehmen vor allem wegen Belastungen durch den Hurrikan "Ian" und den Ukraine-Krieg ein Rekordniveau an Großschäden verzeichnete. Talanx bestätigte die vorab veröffentlichten Zahlen und den Dividendenvorschlag für 2022 sowie den Ausblick für das laufende Jahr.

So erwartet Talanx 2023 weiterhin einen Gewinn von 1,4 Milliarden Euro, was nach Unternehmensangaben einen Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich entspräche. Mit dem Vorjahreswert von 1,17 Milliarden Euro, den der Konzern bereits im Februar genannt hatte, ist die Zahl aber nicht direkt vergleichbar. Denn 2023 kommt erstmals der neue Rechnungslegungsstandard IFRS 17/9 zur Anwendung, der den Ansatz von Versicherungsverträgen und Kapitalanlagen in der Bilanz regelt.

Der Gewinn legte im Gesamtjahr um 15,9 Prozent zu. Allein im vierten Quartal kletterte er um über ein Drittel auf 387 Millionen Euro. 2022 profitierte das Unternehmen vor allem von einem starken Prämienwachstum um 17,4 Prozent. Belastend wirkte sich neben der Schadenslast ein schwaches Kapitalanlageergebnis aus, das um über ein Fünftel auf 3,7 Milliarden Euro einbrach.

Die Großschadenslast betrug im vergangenen Jahr 2,18 Milliarden Euro gegenüber einem Großschadensbudget von 1,8 Milliarden Euro. Die Schaden-Kosten-Quote, die Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis setzt, verschlechterte sich auf 98,9 von 97,7 Prozent. Unter einer Quote von 100 arbeitet eine Versicherung profitabel. Für den Hurrikan "Ian" fiel eine Belastung von 386 Millionen Euro an, für potenzielle Zahlungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg wurden 367 Millionen Euro reserviert.

Die Aktionäre erhalten eine kräftigte Dividendenerhöhung. Im Rahmen des Kapitalmarkttages im Dezember hatte Talanx bereits angekündigt, für 2022 eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie vorzuschlagen, 40 Cent mehr als im Vorjahr. Bis 2025 soll die Dividende auf 2,50 Euro steigen.

