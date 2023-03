Aktuell hellt sich bei der Allgeier Aktie die charttechnische Lage auf: Der Aktienkurs des IT-Konzerns war in den vergangenen Wochen in zwei Etappen von 35,20 Euro auf 25,40 Euro gefallen - unterbrochen durch eine zwischenzeitliche Kurserholung von 26,60 Euro auf 33,00 Euro. Am 8. März könnt der Titel bei 25,40 Euro nun eine Wende nach oben eingeleitet ...

