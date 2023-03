Amazon will im kommenden Jahr erste Testkunden mit Internet aus dem All versorgen. Zum Jahr 2026 solle dann die Hälfte der benötigten gut 3.200 Satelliten in der Umlaufbahn sein, so Amazon-Manager Dave Limp. Der Konzern hat viel investiert in das Projekt Kuiper - dafür ist das Potenzial des Business aber auch enorm.Die ersten beiden Satelliten sollen Anfang Mai starten. Limp zeigte bei einer Konferenz in Washington der Satelliten-Industrie auch erstmals einen Prototyp einer Kuiper-Empfangsanlage. ...

