DJ PTA-News: Cogia AG: Cogia launcht hochsichere Kommunikationsplattform für Unternehmen und Behörden - Socializer Messenger

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt am Main (pta/15.03.2023/09:00) - Das Frankfurter Technologieunternehmen Cogia GmbH gibt bekannt, dass es eine hochsichere Enterprise-Communication-Plattform für Unternehmen und Behörden launcht. Diese Plattform ist das Ergebnis der erfolgreichen Entwicklung der Socializer Messenger App, die zuvor bereits zahlreiche individuelle Nutzer durch ihre revolutionären Funktionen in Sachen Sicherheit und Privatsphäre überzeugen konnte - und sich nun für Behörden und kleine wie große Unternehmen öffnet.

Die neue Kommunikationsplattform besteht aus Clients für alle relevanten Betriebssysteme (Android, iOS, Windows, macOS und Linux) sowie einer umfangreichen Admin-Konsole. Sie bietet einzigartige Funktionen, die erstmalig auf der Welt sind und die Sicherheit und Privatsphäre der Kommunikation in Unternehmen und Behörden auf eine neue Stufe bringen. Eine davon ist die patentierte und integrierte Gesichtserkennungsfunktion, die alle als "privat" markierten Daten auf dem Smartphone vom Bildschirm verschwinden lässt, sobald eine fremde Person von der Frontkamera des Smartphones erkannt wird.

Pascal Lauria, CEO der Cogia GmbH, wird am Donnerstag, den 16. März um 13.00 Uhr, in einem Webinar die revolutionären Features der neuen sicheren Messaging-Plattform "Socializer Messenger" vorstellen. Teilnehmer:innen lernen dabei, welche fundamentalen Sicherheitslücken andere Messaging-Dienste übersehen und wie selbst die beste Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Nutzer in falscher Sicherheit wiegt. Pascal Lauria zeigt, wie die Socializer Messenger Plattform diese kritischen Sicherheitsrisiken effektiv bekämpft und welche immensen Vorteile dies für die sichere Kommunikation am Arbeitsplatz bedeutet.

"In einer Zeit, in der die Bedrohung durch Cyber-Attacken zunimmt, wird die Sicherheit der Kommunikation in Unternehmen und Behörden wichtiger denn je. Daher freuen wir uns, nun ein fortschrittliches System für die Cyber-Sicherheit anbieten zu können und somit einen Beitrag zur Gewährleistung von Sicherheit, Privatsphäre und Datenschutz in der Kommunikation zu leisten", sagt Pascal Lauria.

Interessenten können sich auf LinkedIn registrieren:

Cogia Webinar "Sichere Kommunikation am Arbeitsplatz mit Socializer Messenger" ( https://www.linkedin.com/events/ sicherekommunikationamarbeitspl7039571625662382080/ )

Über Cogia GmbH

Cogia ist ein 2010 gegründetes Softwareunternehmen aus Frankfurt am Main. Das Unternehmen offeriert KI-basierten, vollständig datenschutzkonformen Lösungen im Bereich Sichere Kommunikation, Cybersecurity, Big Data Analytics sowie Web-Monitoring. Zum Kundenportfolio gehören bedeutende Unternehmen aus vielen Branchen, darunter Volkswagen, BMW, IPSOS, Lufthansa und die Regierung eines Mitglieds der EU.

(Ende)

Aussender: Cogia AG Adresse: Poststraße 2-4, 60329 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Sonja Paas Tel.: +49 69 264 8485 11 E-Mail: s.paas@cogia.de Website: www.cogia.ag

ISIN(s): DE000A3H2226 (Aktie) Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2023 04:00 ET (08:00 GMT)