Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Da die Kerninflation im Euroraum in den vergangenen Monaten weiter angestiegen ist, hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen weiter angehoben, so Sebastian Vismara, Senior Global Macro Economist und Strategist bei BNY Mellon Investment Management.Die Experten würden davon ausgehen, dass sie diesen Kurs fortsetze und die Zinsen diese Woche um weitere 50 Basispunkte anheben werde. Es sei denn, die Finanzprobleme, von denen derzeit einige kleinere US-Banken betroffen seien, würden sich zuspitzen und auf größere US-Institute und oder europäische Banken übergreifen. ...

