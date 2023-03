Augsburg (www.anleihencheck.de) - Die Inflation hat uns fest im Griff, so Rainer Weyrauch, Mitglied des Managementgremiums für die Vermögensverwaltungen und Leiter der Niederlassung Köln der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.Alle Prognosen der letzten 18 Monate seien nach oben korrigiert worden und die Notenbanken überböten sich zurzeit mit Ansagen zur Bekämpfung der Teuerung. Gleichzeitig halte sich die Inflation in allen Bereichen hartnäckig und verstetige sich durch zunehmende Zweitrundeneffekte. Die Lohn-Preis-Spirale sei zwar noch nicht richtig in Gang gesetzt worden, erste Anzeichen dafür seien jedoch erkennbar. ...

