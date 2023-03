Paris (www.fondscheck.de) - Die Nachfrage nach börsengehandelten Fonds (ETFs) kühlte sich global im Februar mit Zuflüssen von 14,9 Mrd. Euro ab. Dies war der niedrigste Wert seit April 2022, so die Experten von Amundi.Aktien-ETFs hätten Zuflüsse von 7,2 Mrd. Euro und Anleihe-ETFs Zuflüsse von 4 Mrd. Euro verzeichnet, was die Sorge der Anleger über die Zinsentwicklung widerspiegele. Auf Europa seien 6,8 Mrd. Euro und auf Nordamerika 6,1 Mrd. Euro entfallen. Damit sei der langfristige Trend gebrochen worden, dass der nordamerikanische Markt in der Regel ein Vielfaches der europäischen Flows aufweise. ...

