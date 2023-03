Nach der wilden Achterbahnfahrt in den vergangenen Tagen an den Märkten beruhigt sich allmählich die Stimmung. Alle wichtigen Indizes haben sich von Ihren Tiefständen zu Wochenbeginn gelöst und bei Anlegern sinkt die Unsicherheit nach der Bankenpleite in den USA. Bei der BYD-Aktie müssen die Bullen nun aber liefern, denn der Chart ist angeschlagen.

Den vollständigen Artikel lesen ...