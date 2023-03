Viele Anleger fragen sich, wie es nach dem Abverkauf an den Märkten und der Angst vor einer Bankenkrise weitergeht. Verschiedene Experten der großen Banken kommen zu diesen Einschätzungen… Es ist Krise an den Märkten und aktuell scheint die Ruhe vor dem Sturm zu herrschen. Seit den Verwerfungen bei der Pleite der SVB, ist das Bild von einer neuen Finanzkrise sehr deutlich in den Köpfen der Anleger angekommen. Doch was sagen die Experten, wie es weitergeht? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...