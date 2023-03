Unterföhring (ots) -Neue Blickwinkel. Mehr Interaktivität. Die ProSieben-Erfolgsshow "The Masked Singer" schenkt den Zuschauer:innen ab Samstag, 1. April 2023, live um 20:15 Uhr neue Eindrücke und lädt sie zum Mitbestimmen ein.ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler: "'The Masked Singer' wird so nah wie nie. Versprochen. Denn in Staffel acht wechseln wir erstmalig die Perspektive und überraschen die Zuschauer:innen mit völlig neuen Blickwinkeln AUS den Masken. Wie das funktioniert? Erstmals platzieren wir Kameras unter den Masken. Zusätzlich machen wir unsere MaskedSinger-Fans zu Programm-Manager:innen. Über die JoynMe-App können sie beispielsweise mitentscheiden, ob und wie sich die ein oder andere Maske für die nächste Show verändern soll."Die ersten drei Masken stellen sich vorLeuchtend. Stachelig. Raffiniert. Fluoreszierende Farben lassen DAS SEEPFERDCHEN im Dunkeln leuchten. Rund 10.000 handgefertigte Stacheln zieren den IGEL. Und DER SCHUHSCHNABEL kann seine Augenfarbe wechseln. Ausführliche Informationen zu den Masken und Bilder zum Download finden Sie im "The Masked Singer"-Presseportal unter:http://presse.prosieben.de/themaskedsingerMatthias Opdenhövel führt durch die ProSieben-Erfolgsshow, produziert von Endemol Shine Germany.Im Rateteam rätseln wieder Ruth Moschner und Rea Garvey gemeinsam mit jeweils einem wöchentlich wechselnden Gast: Welche Stars stecken unter den Masken der achten Staffel von "The Masked Singer"?"The Masked Singer" - die achte Staffel, ab 1. April 2023 samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.ProSieben - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHPressekontakt:Petra Dandl, Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 -1169/-1172email: petra.dandl@seven.one, lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 -1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5463834