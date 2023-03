Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE



Unternehmen: Masterflex SE

ISIN: DE0005492938



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.03.2023

Kursziel: 15,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Preview: Masterflex mit Übererfüllung der Guidance in 2022 - Positive operative Entwicklung sollte sich in 2023 fortsetzen



Masterflex wird am 31. März den Geschäftsbericht für das vergangene Geschäftsjahr vorlegen und im Rahmen einer CONNECT-Präsentation erläutern. Wir gehen unverändert von einer leichten Übererfüllung der im Oktober erhöhten Prognose und folglich einem sehr starken GJ 2022 aus. In 2023 dürfte das Unternehmen aufgrund eines hohen Auftragsbestandes den Wachstumspfad weiterverfolgen und die Profitabilität weiter steigern.

[Tabelle]



Umsatz und Ergebnis vrs. über Guidance: Wir gehen unverändert davon aus, dass Masterflex auch in Q4 den Wachstumskurs des GJ 22 fortsetzen konnte. Das von uns prognostizierte Erlösniveau markiert für den Konzern eine Rekordmarke und liegt über der im Oktober erhöhten Prognose von 92,0 bis 96,0Mio. Euro. Die Übererfüllung ist ein Resultat der stabilen Nachfrage in den adressierten Märkten, allen voran den Sektoren Luftfahrt, Lebensmittel und Medizintechnik. Mit einem EBIT von 10,7 Mio. Euro implizieren wir eine leichte Übererfüllung der Guidance von 9,3 bis 10,5 Mio. Euro. Die EBIT-Marge von 11,0% signalisiert die äußerst erfolgreiche Umsetzung des B2DD-Programms. Das Q4-EBIT dürfte u.E. dank Skaleneffekten aus der Geschäftsausweitung leicht positiv ausgefallen sein. Die Profitabilität im Schlussquartal liegt üblicherweise durch Bonuszahlungen und weniger Fakturierungstagen unter dem Jahresdurchschnitt und fiel in den letzten Jahren sogar leicht negativ aus, sodass die Marke von 0,2 Mio. Euro u.E. als sehr positiv zu werten ist.



Operative Situation in 2023 weiterhin positiv: Unsere Prognosen für das laufende GJ wirken angesichts der rückläufigen Entwicklung der Auftragseingänge in der verarbeitenden Industrie optimistisch (Januar: -10,9% yoy; Quelle: Destatis). Im Hinblick auf das Absatzprofil des Unternehmens stimmt die Konjunkturunabhängigkeit expandierender Sektoren hingegen optimistisch. So dürfte das operative Geschäft der Luftfahrttochter Matzen & Timm von den gesteigerten Produktionsraten der Flugzeug-OEMs beflügelt werden. Auch die Nachfrage für Masterflex-Spezialschläuche in Krankenhäusern und anderen Medizineinrichtungen dürfte sich weitgehend unabhängig von der aktuellen Konjunktur entwickeln. Neben diesen Volumensteigerungen werden u.E. auch die für Kunden anderer Absatzmärkte vereinbarten Preiserhöhungen mindestens in der ersten Jahreshälfte zu einer Umsatzsteigerung führen. Diese werden u.E. auch die Kostensteigerungen bei Material und Personal weitgehend kompensieren können, sodass wir für 2023 eine weitere Umsatzsteigerung (8,0% yoy) und EBIT-Margenexpansion (0,9 PP) prognostizieren.

Fazit: Wie in den Vorquartalen dürfte Masterflex auch in Q4 operativ überzeugt haben. Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind u.E. trotz eines weiter eingetrübten Umfelds intakt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 15,00 Euro







Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

