Der Goldpreis erfreut gerade die Anleger. Nicht unschuldig daran ist wohl die Bankenkrise in den USABankenkrisen will niemand mehr haben. Immerhin hat es drei Banken innerhalb weniger Tage in den USA erwischt. Schon wird über ein Ende von Zinserhöhungen diskutiert. Der Goldpreis ist über den Widerstand von 1.848 US-Dollar je Feinunze gestiegen und hat damit ein Kaufsignal generiert. Die Abwärtsbewegung vom Februar sollte damit vom Tisch sein, allerdings ist mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...