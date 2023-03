BMW-Calls mit 92%-Chance bei Kurserholung auf 100 Euro

Im Zuge der generellen Marktschwäche geriet auch der Kurs der BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) nach seinem 12-Monatshoch vom 9.3.23 bei 103,70 Euro deutlich unter Druck. Von ihrem Zwischentief vom 14.3.23 bei 93,30 Euro konnte sich der Aktienkurs nach durchwegs positiven Unternehmensnachrichten wieder erholen. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die BMW-Aktie bei 95,10 Euro.

Da das Premiumsegment auch in Zukunft gut laufen sollte und auch die Margen weiter ansteigen sollten, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 105 Euro (Jefferies & Company) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die BMW-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die BMW-Aktie auf dem Weg zum Kursziel in den nächsten Wochen zumindest die Marke von 100 Euro erreicht, wo sie zuletzt am 9.3.23 notiert hatte.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 97 Euro

Der HSBC-Call-Optionsschein auf die BMW-Aktie mit Basispreis bei 97 Euro, Bewertungstag 14.6.23, BV 0,1, ISIN: DE000HG63G37, wurde beim Aktienkurs von 95,10 Euro mit 0,31 - 0,33 Euro gehandelt.

Gelingt der BMW-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg Auf 100 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,52 Euro (+58 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 90,163 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 90,163 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UL2B162, wurde beim Aktienkurs von 95,10 Euro mit 0,50 - 0,51 Euro taxiert.

Kann die BMW-Aktie in absehbarer Zeit auf 100 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,98 Euro (+92 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 86,051 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 86,051 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SQ7C5M7, wurde beim Aktienkurs von 95,10 Euro mit 0,94 - 0,95 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BMW-Aktie auf 100 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,39 Euro (+46 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Hebelprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de