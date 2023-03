Hamburg, Deutschland (ots) -Ein Musiker, der auf einer Tour an 18 von 22 Tagen vor jeweils rund 12.000 Menschen auftritt, muss fit sein. Wie wichtig das Training ist, um Shows mit vollem Körpereinsatz auf die Bühne zu bringen, erzählt der Rapper Kontra K im Interview mit Men's Health: "In erster Linie mache ich die vielen Bauchübungen nicht für das Waschbrett, sondern dafür, dass ich stabil und belastbar bin", sagt der "Titelheld" der aktuellen Ausgabe 04/2023 des Magazins, die ab heute (15. März 2023) im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als ePaper).Die Optik sei ihm allerdings schon auch wichtig, erzählt er, während er vor dem Konzert in Hamburg Klimmzüge an einer umfunktionierten Kleiderstange macht: "Ungefähr die Hälfte der Show laufe ich ohne Shirt herum, da darf ich dann schon gerne gut in Form sein." Das Training ist für den 35-jährigen, der bürgerlich Maximilian Diehn heißt, jedoch mehr als nur Mittel zum Zweck: "Sport, vor allem Boxen, hat mich von der Straße geholt. Ohne den Sport wäre mein Leben mit Sicherheit anders verlaufen." Im Boxring habe er gelernt, sich an Regeln zu halten und mit anderen respektvoll umzugehen. "Im Ring bist du auf dich allein gestellt, niemand hilft dir, du kannst dich nicht hinter den starken Schultern anderer Leute verstecken", erläutert er im Gespräch mit Men's Health. "Du kannst dich nicht, wenn es mal nicht so läuft, mit Drogen zudröhnen, um zu verdrängen oder zu vergessen."Den Grund für seinen musikalischen Erfolg mit elf Alben in zwölf Jahren sieht er auch in der Authentizität seiner Texte: "Meine Lieder sind zu hundert Prozent ehrlich", sagt Kontra K. "Ich habe in meinem Leben ziemlich viel Mist erlebt, daraus mache ich überhaupt keinen Hehl." In seinen Songs verarbeite er außerdem, dass viele seiner früheren Leute für sich immer noch keinen anderen Weg sehen als "Scheiße zu bauen und kriminell zu werden". Er halte sich nicht für schlauer oder besser als andere, aber durch seine Lieder könne er "bestenfalls Menschen davon abhalten, Dinge zu tun, die sie im Nachhinein bereuen würden."Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Hamburg MEN'S HEALTH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133399/5463957