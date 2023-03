Nürnberg (ots) -- Angebot für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstreicht Attraktivität und Nachhaltigkeits-Engagement der TeamBank- Zuschuss der TeamBank ermöglicht pauschales "Deutschland-Ticket" zum Preis von 9 EuroDie TeamBank AG bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab 1. Mai 2023 ein "9-Euro-Ticket". Das sogenannte "Deutschland-Ticket", mit dem man ab Mai 2023 unkompliziert in nahezu allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs in Deutschland reisen kann, hat einen regulären Ausgabepreis von 49 Euro. TeamBank-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter zahlen dafür jedoch lediglich 9 Euro. Die Bank übernimmt den Differenzbetrag, abzüglich eines Rabatts der regionalen Verkehrsbetriebe.Das Angebot der TeamBank können alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen, dazu gehören auch Praktikantinnen und Praktikanten sowie Werkstudentinnen und Werkstudenten sowie der dezentrale Vertrieb, der deutschlandweit tätig ist. Selbstverständlich kann das Ticket auch bundesweit für private Fahrten in Bussen und Bahnen im Nahverkehr (inkl. RB & RE) genutzt werden.Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Niederlassung Österreich zahlt die TeamBank einen Zuschuss in Höhe von 20 Euro pro Monat für ein regionales "Klimaticket"."Mit dem Angebot setzen wir als attraktiver Arbeitgeber in der Metropolregion Nürnberg und darüber hinaus erneut ein Ausrufezeichen hinter unsere Unternehmenskultur. Wir würden uns freuen, wenn sich möglichste viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser nachhaltigen Mobilitätsinitiative anschließen und weitere Unternehmen diesem Beispiel folgen", erklärt Philipp Blomeyer, Chief Operating Officer der TeamBank AG, die Beweggründe des Unternehmens, das Deutschland-Ticket zu einem stark bezuschussten Preis anzubieten.Neben den Aspekten der Arbeitgeberattraktivität spielte für die TeamBank der Nachhaltigkeitsgedanke eine entscheidende Rolle in den Überlegungen. Unter den bisher rund 450 Firmenabo-Plus-Nutzern finden sich viele, die sich durch ein bezuschusstes Angebot letztlich überzeugen ließen, das eigene Auto für den Pendlerweg stehen zu lassen und so CO2 einzusparen. Das "9-Euro-Ticket" soll diesen Weg konsequent weiterführen.Pressekontakt:Manuel MazollT +49 (0) 911 / 53 90-10 63F +49 (0) 911 / 53 90-10 38E presse@teambank.deTeamBank AG NürnbergBeuthener Str. 2590471 NürnbergGermanywww.teambank.deOriginal-Content von: TeamBank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21886/5463981