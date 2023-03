Der Offene Immobilienfonds hausInvest der Commerz Real zeichnet sich durch seine hohe Portfolioqualität und zukunftsorientierte Ausrichtung aus. Trotz veränderten Marktumfeldes zeigt sich der Fonds robust.Verändertes Marktumfeld2022 stand im Zeichen einschneidender Veränderungen. Der Krieg in Europa hat die Energiepreise in die Höhe schnellen lassen und die Banken zeigen sich strenger bei der Kreditvergabe. Der einsetzenden hohen Inflation begegnen die Zentralbanken mit Leitzinserhöhungen, deren Gipfel noch nicht erreicht ist. Der Immobilienmarkt wird maßgeblich von der Zinshöhe beeinflusst, sodass es schwieriger für offene Immobilienfonds wird, konstante Erträge zu erzielen. hausInvest (ISIN: DE0009807016) bietet indes die besten Voraussetzungen, sich den zukünftigen Anforderungen zu stellen. Die Qualität der Fondsimmobilien, seine konservative Bewertung, das ausgewogene Verhältnis von Leverage und Liquidität sowie wertgesicherte Mietverträge gehören zu den starken Erfolgsfaktoren des Offenen Immobilienfonds. Damit strebt das Fondsmanagement für 2023 eine Rendite von rund drei Prozent an und will so seinen Anlegern planbare Erträge bescheren. Dazu gehören auch die regelmäßigen Ausschüttungen, die für die Anleger mit 60 Prozent steuerfrei bleiben.

