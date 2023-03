Nach der größten Bankenpleite seit der Finanzkrise 2008 müssen die Währungshüter den Kurs neu bestimmen. Doch wie stark erhöht die EZB die Zinsen am Donnerstag? Und was bedeutet das alles für die Commerzbank-Aktie? Der Zusammenbruch der US-Bank SVB und die Turbulenzen an den Finanzmärkten stellen die Währungshüter in Europa und den USA bei ihren Sitzungen an diesem Donnerstag (EZB) und am 22. März (Fed) vor neue Herausforderungen. Die Kernfrage: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...