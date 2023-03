Fiat bietet seinen 500 Elektro in Deutschland noch bis Ende März zu besonders günstigen Leasingkonditionen an. Die im Rahmen dieser Aktion bestellbaren Fiat 500 Elektro sind sofort lieferbar. Verfügbar sind für private und gewerbliche Kunden ausgesuchte Modellversionen, beginnend mit der Einstiegsvariante Fiat 500 Elektro Action zu Monatszahlungen ab 149 Euro. Der Fiat 500 Electro in der Action-Ausstattung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...