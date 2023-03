Photon Energy hat den Monatsbericht für Februar 2023 veröffentlicht. Die Produktion war leicht rückläufig bei mehr oder weniger unveränderter Kapazität gegenüber dem Vorjahr. Die Preise blieben im Vergleich zum Januar weitgehend unverändert, nur in Ungarn gab es einen Rückgang. Während der Februar also operativ eher unspektakulär verlief, kam die Ankündigung der Ernennung eines neuen CFO Anfang März überraschend, obwohl dieser Schritt intern offenbar schon seit einiger Zeit geplant war. AlsterResearchs Analysten sind zuversichtlich, dass der neue CFO Andrej Horansky die verlässliche und transparente Berichterstattung und Kommunikation mit den Kapitalmärkten fortsetzen wird, die Clemens Wohlmuth in seiner mehr als 10-jährigen Tätigkeit als CFO etabliert hat. AlsterResearch bekräftigt das KAUFEN-Rating mit einem Kursziel von EUR 4,40, wobei die vielversprechende PFAS-Sanierungstechnologie von Photon Energy zusätzliches Aufwärtspotenzial bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV





