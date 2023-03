Das Biotechnologie-Unternehmen Morphosys hat den Posten des Finanzvorstands neu besetzt. Lucinda Crabtree werde die Nachfolge des scheidenden Finanzchefs Sung Lee spätestens im dritten Quartal antreten, teilte der Antikörperspezialist am Dienstagabend in Planegg bei München mit. Am heutigen Mittwochabend steht die Veröffentlichung der Jahresberichts 2022 auf dem Programm.Die Managerin kommt von Autolus Therapeutics, einem biopharmazeutischen Unternehmen, das T-Zell-Therapien entwickelt. Dort war ...

