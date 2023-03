The Hershey Company - das defensive Geschäftsmodell schmeckt den Anlegern!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: HSY ISIN: US4278661081



Rückblick: The Hershey Company ist ein führender US-amerikanischer Süßwarenkonzern. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens gehören die Herstellung, die Vermarktung und der Verkauf von Schokolade, schokoladehaltigen Lebensmitteln und anderen Süßigkeiten. Die Aktie ist in den vergangenen Monaten volatil seitwärts gelaufen. Zuletzt bildete sich dann oberhalb des EMA-20 eine Base aus.

Meinung: Da Unsicherheit und Volatilität den Markt gerade wieder im Griff haben, kann es sich lohnen, einen Blick auf defensive Aktien aus dem Bereich der Basiskonsumgüter zu werfen. The Hershey Company ist der größte Schokoladenhersteller in Nordamerika. Zu den bekanntesten Produktlinien des Unternehmens gehören unter anderem Hershey's, KitKat, Reese's, Rolo, Pot of Gold, Almond Joy und Cadbury. Die Aktie notiert knapp unterhalb des Widerstandslevels, welches bereits mehrmals getestet wurde. Bei einem Breakout ließe sich eine erste Position ins Rennen schicken.

Chart vom 14.03 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 242.00 USD



Setup: Für einen Long-Einstieg sollten Kurse über 243 USD abgewartet werden. Die Position könnte nach dem Entry unterhalb des EMA-20 abgesichert werden.

Meine Meinung zu The Hershey Company ist neutral



