TeamViewer hat seine detaillierten Jahresergebnisse 2022 veröffentlicht. Die ausgewiesenen Zahlen entsprachen den vorläufigen Zahlen, die am 7. Februar 2023 veröffentlicht wurden. Die Umsatzdynamik und das Wachstum des Transaktionsvolumens haben sich gut entwickelt, insbesondere dank einer starken Leistung im Enterprise-Geschäft. Die adj. EBITDA-Marge verbesserte sich in Q4 2022, was das Ergebniswachstum unterstützte. TMV hat seine Prognose für 2023 bekräftigt und erwartet ein zweistelliges Umsatzwachstum im Bereich von 10% bis 14% im Jahresvergleich und eine stabile Rentabilität im Jahresvergleich mit einer erwarteten bereinigten EBITDA-Marge von ca. 40%. Darüber hinaus hat das Unternehmen aufgrund seines starken Cashflows und seiner Geschäftsentwicklung bereits die erste Tranche (in Höhe von EUR 75 Mio.) seines für 2023 geplanten Aktienrückkaufs in Höhe von EUR 150 Mio. (entspricht derzeit 5,4% des Marktkapitals) begonnen. Die Analysten von AlsterResearch schätzen den Investment Case des Unternehmens weiterhin positiv ein, da es in einer herausfordernden, aber digitalisierten Welt gut positioniert ist. AlsterResearch bestätigt HALTEN mit einem leicht angepassten Kursziel von EUR 15,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TeamViewer%20AG





Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken