CARDIFF-BY-THE-SEA, Kalifornien, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) -CARDIFF-BY-THE-SEA, Kalifornien, 15. März 2023 /PRNewswire/ - Heute gab Field Medical, Inc., ein Branchenführer in der Technologie der fokalen gepulsten Feldkatheterablation, bekannt, dass Mark Wisniewski, CFO von Enterra Medical Inc. und ehemaliger CFO von FARAPULSE Inc., zusammen mit dem Branchenveteranen Marlou Janssen, der zuvor mehrere Führungspositionen bei Philips, Biotronik und St. Jude Medical innehatte, in den Vorstand von Field Medical gewählt wurde. Sowohl Wisniewski als auch Janssen schließen sich Dr. med Steven Mickelsen als Gründungsdirektoren von Field Medical Inc. an.Wisniewski verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Unternehmensführung und in der Medizintechnikbranche. Er kann auf eine lange Erfolgsbilanz in der Unternehmensführung zurückblicken und hat Geschäftsstrategien für Unternehmen in der Frühphase und multinationale Medizintechnikunternehmen entwickelt. Während seiner Amtszeit als CFO bei FARAPULSE, Inc. leitete er Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen und überwachte mehrere operative Funktionen des Unternehmens von der Frühphase bis zur erfolgreichen Übernahme im Wert von über 450 Millionen US-Dollar. Zuvor war Wisniewski als Direktor für Strategie und Geschäftsentwicklung bei der Rhythm Management Group von Boston Scientific Corporation tätig, die derzeit einer der am schnellsten wachsenden Marktführer im EP-Markt ist und einen Umsatz von 2,2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet."Mark ist ein Visionär in der Medizinproduktebranche und setzt sein enormes Wissen, seine Erfahrung und Leidenschaft für zukunftsweisende Technologien ein", so Dr. med Steven Mickelsen, Geschäftsführer, Field Medical. "Er ist einzigartig qualifiziert, um nuancierte strategische Planung und starke Finanzführung beizutragen, die ein Unternehmen in unserer Phase benötigt."Janssen trat Anfang dieses Jahres dem Vorstand von Field Medical Inc. bei und bringt jahrzehntelange Erfahrung als Führungskraft mit. Sie war in der Lage, starke Visionen und Strategien für die von ihr geleiteten Unternehmen zu etablieren und war verantwortlich für mehrere erfolgreiche branchenerste Produkteinführungen. Sie leitete Forschungs- und Entwicklungsteams, operative Teams, klinische, Marketing- und Vertriebsteams in mehreren Regionen weltweit und bringt starke P&L- und allgemeine Managementfähigkeiten für Field Medical mit. Während ihrer Amtszeit als Vizepräsidentin bei St. Jude Medical, Vorsitzende von Biotronik US und Geschäftsführerin bei Philips konnte Janssen ein starkes Netzwerk in der medizinischen Gemeinschaft und unter ihren Branchenkollegen aufbauen."Marlou ist eine Größe in der Medizinproduktebranche und bekannt dafür, wegweisende Technologielösungen für einige der dringendsten und komplexesten Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bringen. Sie ist auch eine Vorreiterin mit Führungskompetenzen und ungewöhnlichen Einblicken in die sich wandelnden Bedürfnisse unseres Marktes", sagte Dr. med Mickelsen. "Ihr umfangreiches Netzwerk und ihre Brancheneinblicke sind für uns bei Field Medical von unschätzbarem Wert - wir sind stolz, sie an Bord zu haben."Informationen zu Field Medical, Inc.Field Medical Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von fokalen gepulsten Feldkatheterablationen. Sie entwickeln eine proprietäre Technologie namens FieldBending, die darauf abzielt, therapeutische Wirkungen zu konzentrieren und unerwünschte Fernfeldeffekte zu reduzieren, die derzeit die erstmalige PFA-Technologie begrenzen. Field Medical beabsichtigt, die Indikationen für die gepulste Feldablation (PFA) über die Therapie von Vorhofflimmern hinaus zu erweitern, indem sie sich mit viel anspruchsvolleren Arrhythmien im Ventrikel und gängigen Verfahren wie supraventrikulärer Tachykardie (SVT) beschäftigen, die eine minimale Sedierung erfordern.Dr. med Steven Mickelsen gründetet Field Medical Inc. im Jahr 2022, nachdem er von seiner Führungsposition bei Acutus Medical zurückgetreten war. Er ist ein zertifizierter Kardiologe und Elektrophysiologe mit Teilzeitpraxis am Scripps Memorial Hospital in La Jolla, Kalifornien. Zu Beginn seiner Karriere gründete Dr. med Mickelsen FARAPULSE, Inc., das später von Boston Scientific übernommen wurde. Er ist eine prominente Persönlichkeit in der Medizinproduktebranche und spricht oft über die Revolution in der Arrhythmie-Therapie und der gepulsten Feldablation.Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.fieldmedicalinc.com