Spüren wir ein Bankenbeben und was bedeutet es für die Aktienmärkte? Heute vor genau 2.067 Jahren, an den Iden des März, 44 vor Christus, wurde Julius Cäsar gemeuchelt, sein Mythos hat jedoch mehr als 2.000 Jahre überlebt. Die Iden des März stehen seitdem für drohende Gefahr bzw. etwas Unheilvolles. Willkommen in der Gegenwart! Die aktuelle Lage an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...