Gerade erst kündigte Volkswagen an, in Kanada eine neue Batteriezellenfabrik aus dem Boden zu stampfen, da folgen schon die nächsten Meldungen rund um künftige Investitionen. Die haben es in sich, denn offenbar will der deutsche Autobauer nicht kleckern, sondern klotzen. Mehr noch als bisher gedacht wird in den kommenden Jahren wohl in die Elektromobilität und andere Zukunftsbereiche fließen.Wie Volkswagen (DE0007664039) kürzlich mitteilen ließ, solle bis zum Jahr 2027 satte 180 Milliarden Euro in Investitionen fließen. Der ...

