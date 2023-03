Die Traton-Aktie (WKN: TRATON) notiert wieder auf dem Niveau vor der Bekanntgabe des Geschäftsberichtes für 2022, aktuell steht sie bei 17,40 €. Seit Jahresbeginn ist sie um rund +25% gestiegen und konnte den Kurseinbruch in 2022 wieder weitestgehend ausgleichen. Lohnt sich hier ein Investment? Die in München ansässige TRATON SE ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. In ihr sind die Nutzfahrzeugmarken des VW-Konzerns gebündelt, hierzu gehören ...

Den vollständigen Artikel lesen ...