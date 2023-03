Kupfer wird im Zuge des Booms bei Elektroautos und Erneuerbarer Energien immer wichtiger. Doch die Produktion in den Minen hinkt hinterher. Wir bräuchten 20% mehr, sagen Analysten. Wir blicken auf die größten Kupfer-Minen der Welt.

Dekarbonisierung: die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts!

Die "Dekarbonisierung" ist die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts. So bezeichnen jedenfalls die Analysten von Goldman Sachs, was derzeit in vielen Gesellschaften passiert. Und das sagen auch Politiker und Zukunftsforscher. Um die ausgegebenen Klimaziele zu erreichen, werden die Erneuerbaren Energien weltweit massiv ausgebaut. Wind und Solar sollen die Umwelt schonen und gleichzeitig die Abhängigkeit von anderen Ländern wie Russland verringern. Zudem stellen immer mehr Länder auf Elektroautos um. In Norwegen, wo 2022 bereits mehr als 80 Prozent der Nezulassungen elektrisch angetrieben wurden, werden ab 2025 keine Verbrenner-Autos zugelassen. Große Wirtschaftsblöcke wie die USA, Japan, China oder die EU haben ihre eigenen Zeitpläne, aber die gleiche Ziele.

Die größte Kupfer-Mine der Welt: Escondida in Chile Kupfer: Profiteur des Elektroauto-Booms!

Kupfer gehört zu den Metallen, die im Zuge dieser Entwicklung besonders benötigt werden. In einem Elektroauto beispielsweise wird etwa drei- bis viermal so viel Kupfer verbaut wie in einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Auch Windkraftanlagen oder der Ausbau der Energieinfrastruktur kommen ohne das rote Metall nicht aus. McKinsey schätzt, dass die Jahresproduktion von Kupfer bis zum Jahr 2031 deshalb um mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...