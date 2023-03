Am Vormittag kam es erneut zu Turbulenzen an den Börsen. Grund dafür: Es brodelt weiter in der Banken-Krise. Heute steht vor allem die angeschlagene Investmentbank Credit Suisse im Fokus. Während die Aktienmärkte und das Währungspaar EURUSD abstürzen, legen Gold und der Dollar-Index wegen der zunehmenden Verunsicherung zu. Anleger flüchten angesichts der Sorge vor einem Banken-Crash ...

