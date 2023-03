Hamburg (www.fondscheck.de) - Bonds are back - die ARAMEA Asset Management AG aus Hamburg legt zum 15. März ihren ersten Renten-Laufzeitenfonds auf: Der ARAMEA Laufzeitenfonds 04/2028 (ISIN DE000A3DV7H2/ WKN A3DV7H) strebt eine erwartete Zielrendite von ca. 5,1 Prozent vor Kosten und eine Ausschüttungsrendite von etwa zwei Prozent an, so die ARAMEA Asset Management AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

