Baltimore (www.fondscheck.de) - Aegon Asset Management hat Anne Scott zum Global Climate Solutions Lead ernannt, so Aegon Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In dieser für Aegon AM neuen Funktion unterstützt Scott das globale Fixed-Income-Team bei der Umsetzung von Klimalösungen. Sie hat ihren Sitz in der Niederlassung in Edingburgh und berichtet an Adrian Hull, Global Head of Core Fixed Income. Sie wird den globalen Ansatz von Aegon AM im Bereich des Klimawandels unterstützen und die Einheitlichkeit und Umsetzung des Klima-Research-Prozesses sicherstellen. Außerdem wird sie sich um konkrete Themen auf Produktebene kümmern, welche für die Einbindung von Klimalösungen erforderlich sind. Scott wird eng mit dem Aegon AM Team für verantwortungsbewusstes Investieren sowie mit dem Spezialistenteam für Fixed Income zusammenarbeiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...