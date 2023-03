Wien (www.fondscheck.de) - Die österreichische Vermögensverwaltungsgesellschaft von Swiss Life, die Select Investment, verstärkt ihr Asset Management mit Klaus Zeltner, so die Experten von "FONDS professionell".Er solle gemeinsam mit René Lobnig das Asset Management für gehobene Kunden ausbauen.Zeltner verfüge über 19 Jahre Investmenterfahrung in den Bereichen Research, Portfolio Management und Private Banking. Zuletzt sei er Head of Private Banking, Institutional Sales und Business Development bei der Wiener Privatbank gewesen. Zeltner sei vor seiner Station bei der Wiener Privatbank als Mitglied der Multi-Asset-Portfolio-Steuerung bei der Vienna Insurance Group aktiv gewesen. Weitere berufliche Stationen seien etwa Credit Suisse, Allianz Investmentbank und Raiffeisen Capital gewesen. Gestartet habe der heute 45-Jährige seine Karriere bei der Bawag PSK Gruppe. (News vom 14.03.2023) (15.03.2023/fc/n/p) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...