Die Marke VW hat ihre E-Auto-Absatzziele in Europa und Nordamerika erhöht. In Europa sollen im Jahr 2030 statt der bisher geplanten 70 Prozent nun bis zu 80 Prozent der von VW verkauften Autos BEV sein, in Nordamerika ist bis dahin ein BEV-Anteil von 55 Prozent geplant - statt bisher 50 Prozent. Die bisherigen Zielmarken stammen noch aus dem März 2021, sind also rund zwei Jahre alt und wurden im Rahmen ...

