Fondsmanager Hendrik Leber verrät, was er den Notenbanken Fed und EZB jetzt rät, wie er sein Geld aktuell gewinnbringend anlegt, und warum er große Chancen bei Kryptowährungen sieht. BÖRSE ONLINE: Herr Leber, wie ordnen Sie die aktuellen Geschehnisse am Markt bestehend aus Banken-Pleiten und Marktverwerfungen ein?Hendrik Leber: Was wir im Moment mit den zwei Bankenpleiten in den USA erleben, ist eine Folge der Zinserhöhungen und Inflationsbekämpfung. ...

