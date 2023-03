Im vergangenen Jahr litten die Aktienkurse der Chemieriesen Evonik, BASF und Covestro vor allem unter den Ängsten vor einer Gasmangellage. Im laufenden Jahr belasten in erster Linie Sorgen, wonach es zu einer harten Rezession kommen könnte. Doch die aktuellen Prognosen für Deutschland klingen relativ ermutigend. So haben sich die Aussichten für die deutsche Wirtschaft nach einer Prognose des IfW leicht aufgehellt. Die Forscher erwarten in diesem Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...