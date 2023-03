Augsburg (www.fondscheck.de) - Wir freuen uns sehr, Martin Dilg in unserem SQUAD Fonds-Team begrüßen zu dürfen, so SQUAD Fonds in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er kann auf mehr als zwanzig Jahre im internationalen Asset Management zurückblicken und wird uns ab Mitte März 2023 als Leiter Content, Communication und Services dabei helfen, sowohl den Vertrieb zu unterstützen als auch Kapitalmarktinhalte unserer Portfolioberater professionell nach außen zu tragen. ...

