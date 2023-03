DJ PTA-Adhoc: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Jahresergebnis 2022 in Höhe von -3,4 Millionen Euro erwartet

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Jena (pta/15.03.2023/15:45) - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) gibt im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschusses zum 31. Dezember 2022 bekannt, dass außerplanmäßige Abschreibungen des Finanzanlagevermögens zu einer nicht-liquiditätswirksamen Ergebnisbelastung in Höhe von 1,9 Millionen Euro führen. Diese resultieren wesentlich aus der Wertanpassung des Anteils am Apeiron Feeder SICAV plc - elevat3 Fintech Opportunities Feeder Fund (Beteiligung an The NAGA Group AG) auf den vorläufigen Net Asset Value zum 31.12.2022, dessen Meldung durch den Fonds der DEWB heute zugegangenen ist.

Damit erhöht sich der vom Vorstand prognostizierte Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2022 ohne Beteiligungsverkäufe in Höhe der Kostenstruktur von bisher 1,5 Millionen Euro nach vorläufigen Berechnungen auf 3,4 Millionen Euro.

Während Beteiligungen gemäß HBG unter die Anschaffungskosten abzuwerten sind, können zwischenzeitliche Werterhöhungen von Beteiligungen in Höhe von 7,2 Millionen Euro zum 31. Dezember 2022 über die Anschaffungskosten hinaus hingegen bilanziell nicht abgebildet werden. Bei einem erwarteten vorläufigen Eigenkapital der Gesellschaft nach HGB je Aktie in Höhe von 1,07 Euro führt dieser nicht bilanzierbare Bewertungsanstieg zu einem marktnahen Eigenkapitalwert von 1,49 Euro je Aktie zum 31. Dezember 2022.

Auf Basis der XETRA-Schlusskurse vom 14. März 2023 beträgt die stille Reserve im Beteiligungsportfolio ebenfalls 7,2 Millionen Euro.

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 mit den finalen Zahlen ist für den 27. April 2023 geplant.

