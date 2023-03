Embedded World Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, meldet heute die Markteinführung des Satellitenmoduls CC200A-LB für IoT-Branchen, das die IoT-Satellitenkonnektivität von ORBCOMM, einem weltweit führenden Anbieter von Kommunikation und Lösungen für das IoT, nutzt. Das Modul ermöglicht eine zuverlässige weltweite Abdeckung und Konnektivität zu einem kosteneffektiven Preis bei extrem niedriger Latenz und ist damit eine ideale Lösung für breite Anwendungsfelder wie Schifffahrt, Transport, schweres Gerät, Landwirtschaft, Bergbau sowie Öl- und Gasüberwachung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230315005152/de/

Quectel announces CC200A-LB Satellite Module for IoT Industries (Graphic: Business Wire)

Das Modul CC200A-LB ermöglicht die Kommunikation in abgelegenen Gebieten ohne Mobilfunknetzempfang. ORBCOMM bietet eine zuverlässige globale Konnektivität über den Satellitendienst IsatData Pro (IDP) unter Verwendung der GEO-Konstellation und des L-Bandes von Inmarsat und punktet mit Zwei-Wege-Kommunikation, geringer Latenz und Berichtsfunktionen nahezu in Echtzeit. Die satellitengestützte IoT-Konnektivität von ORBCOMM kann mit Mobilfunkbandbreite kombiniert werden, um einzigartige Dual-Mode-IoT-Anwendungen mit maximaler Zuverlässigkeit, Redundanz und flächendeckender Abdeckung zu ermöglichen. Das Satellitenmodul CC200A-LB verfügt über einen kompakten LCC+LGA-Formfaktor in den Maßen 37 mm x 38 mm x 3,35 mm. Überdies unterstützt das Modul mehrere GNSS-Konstellationen und einen intuitiven AT-Befehlssatz.

"Wir freuen uns sehr, mit ORBCOMM zusammenzuarbeiten und das Satellitenmodul CC200A-LB auf dem Markt einzuführen", sagte Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Aufgrund der zuverlässigen Konnektivität, weltweiten Abdeckung und niedrigen Latenz ist unser Satellitenmodul die ideale Lösung für IoT-Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen wie etwa Schifffahrt, Transportwesen, schweres Gerät und natürliche Ressourcen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um das Moduldesign zu optimieren und ihren spezifischen Anforderungen zu entsprechen."

"Die langjährige Expertise von ORBCOMM bei satellitengestütztem IoT in Kombination mit der Marktführerschaft von Quectel im Mobilfunkbereich schafft eine leistungsstarke Satellitenplattform in bedeutendem Umfang zu überaus attraktiven Preisen für eine Vielzahl weltweiter IoT-Anwendungen", so Fran Bogle, Chief Revenue Officer von ORBCOMM. "Gemeinsam mit Quectel werden wir Kunden in die Lage versetzen, die Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit von Satelliten- und Dual-Mode-Konnektivität zu nutzen, um jederzeit und überall eine kontinuierliche und kosteneffiziente Kommunikation für die Verwaltung entlegener und mobiler Anlagen zu gewährleisten."

Mit einer Nachrichtengröße von bis zu 6,4 KByte für die Übertragung und bis zu 10 KByte für den Empfang hat das CC200A-LB eine äußerst niedrige Latenz von rund 20 Sekunden für eine 100-Byte-Nachricht. Die Übertragungslatenz beträgt typischerweise 20 Sekunden bei 100 Byte und 40 Sekunden bei einem Kilobyte und die typische Empfangslatenz beträgt 12 Sekunden bei 100 Byte und 70 Sekunden bei einem Kilobyte. Das Satellitenmodul CC200A-LB wird abwärtskompatibel zu den künftigen OGx-Diensten von ORBCOMM sein, die im vierten Quartal 2023 eingeführt werden und sowohl die Geschwindigkeit als auch die Größe der Nachrichten erheblich steigern.

Als Teil des Support-Pakets ist die Quectel Connectivity Management Platform (QCMP) erhältlich. Die QCMP bietet eine zentrale und benutzerfreundliche Lösung für die Verwaltung und Überwachung von IoT-Geräten und deren Verbindungen. Die Plattform führt Echtzeitanalysen der Konnektivität und Netzwerkleistung durch.

Das Modul kann einzeln oder zusammen mit der dazugehörigen Quectel-Antenne YEGM023AA erworben werden, die für Satellitenverbindungen optimiert und mit Schraub- oder Magnetbefestigung erhältlich ist. Die Antenne mit den Maßen 75mm x 84mm x 25mm ist für GPS L1, GLONASS L1, Galileo E1 und BDS E1 geeignet und bietet leistungsstarke Satellitenfunktionen.

Über Quectel

Unsere Leidenschaft für eine intelligentere Welt ist der Antrieb für Quectel, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht stets der Kunde, dem wir als globaler Anbieter von IoT-Lösungen mit erstklassigem Support und Service zur Seite stehen. Unser wachsendes globales Team von über 4.000 Fachkräften gibt den Takt für Innovationen bei Modulen für Mobilfunk, GNSS, Wi-Fi und Bluetooth sowie Antennen und IoT-Konnektivität. Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und Twitter.

Über ORBCOMM Inc.

ORBCOMM ist Vorreiter bei IoT-Technologie, der es seinen Kunden mithilfe von Einblicken ermöglicht, datengestützte Entscheidungen zu treffen, die ihnen bei der Optimierung ihrer Abläufe, Maximierung der Rentabilität und Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft helfen. Mit 30 Jahren Erfahrung und dem umfassendsten Lösungsportfolio der Branche ermöglicht ORBCOMM einem vielfältigen Kundenstamm in den Bereichen Transport, Lieferkette, schweres Gerät, Schifffahrt, natürliche Ressourcen und Behörden die Verwaltung von mehr als einer Million Anlagen weltweit. Weitere Informationen darüber, wie ORBCOMM die Weiterentwicklung der Industrie durch leistungsstarke Daten voranbringt, finden Sie unter www.orbcomm.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230315005152/de/

Contacts:

Quectel Medien:

Phil Rawcliffe, Head of Communications

phil.rawcliffe@quectel.com

ORBCOMM Medien:

Michelle Ferris, VP of Corporate Communications

ferris.michelle@orbcomm.com