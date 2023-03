Die wefox Insurance AG stellt ihr Neugeschäft bei bestimmten Tarifen zum 01.04.2023 vorerst ein. Darüber hatte zuerst das VersicherungsJournal berichtet und sich auf ein Schreiben des Versicherers an Vertriebspartner und Maklerpools bezogen. Auf Nachfrage von AssCompact hat das Unternehmen mitgeteilt, dass es das Neugeschäft der Switch-Tarife aussetzt. "Wir bieten nach wie vor in jeder Versicherungssparte von wefox Insurance Tarife an, die von unseren Partnern an ihre Kunden verkauft werden können ...

