Nach den Tranchen für professionelle und semiprofessionelle Anleger ermöglichen die neuen Publikumstranchen des ProReal Secur 3 & 4 nun auch Privatanlegern die Zeichnung der Kurzläufer-Anleihen. Diese und weitere News im Sachwert-Ticker.One Group: Publikumstranche des ProReal Secur 3 & 4Mit ihren Kurzläufer-Anleihen ProReal Secur 3 und des ProReal Secur 4 ermöglicht die One Group schon länger eine Investition in die Projektentwicklung und Realisierung von Immobilien in Deutschland und Österreich. Was bisher allerdings professionellen und semiprofessionellen Investoren vorbehalten war, hat die One Group nun mit den Retail-Tranchen auch Privatanlegern zugänglich gemacht. Beide Angebote haben eine Mindestanlagesumme in Höhe von 10.000 Euro und sind durch ihre kurzen Laufzeiten insbesondere interessant für Anleger, die ihr Kapital nur kurzfristig binden wollen.

